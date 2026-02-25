Названы лучшие продукты для профилактики весеннего авитаминоза

Свежие овощи, в том числе брокколи, цветная капуста, огурцы, помидоры и морковь, в рационе позволят избежать весеннего авитаминоза, заявила «ФедералПресс» эндокринолог Анастасия Самойлова. Кроме того, в период межсезонья важно употреблять зелень, в частности, петрушку, укроп, кинзу, шпинат и сельдерей.

Первое правило успешной весны — свежие овощи и зелень. Зелень содержит большое количество витаминов группы B, C, K, необходимых для повышения иммунитета и улучшения кожи. Овощи обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и минералами. Они, в свою очередь, нужны для нормализации пищеварения и микрофлоры кишечника, — подчеркнула Самойлова.

Врач также посоветовала ежедневно есть рыбу, птицу, яйца, бобовые культуры и нежирные молочные продукты. Морепродукты и растительные масла холодного отжима тоже станут основой здоровья в межсезонье. Наконец, специалист призвала не забывать о фруктах и ягодах — ценных источниках витамина С.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова заявила, что добрать необходимые витамины в период Великого поста помогут свекла, квашеная капуста, картофель и морковь. Она посоветовала использовать замороженные овощи и фрукты.