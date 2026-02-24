Диетолог назвала самые полезные овощи для Великого поста Диетолог Ширшова: квашеная капуста и картофель помогут добрать витамины в пост

Добрать необходимые витамины в период Великого поста помогут свекла, квашеная капуста, картофель и морковь, рассказала KP.RU диетолог, эндокринолог Екатерина Ширшова. Она посоветовала использовать замороженные овощи и фрукты.

Современные технологии шоковой заморозки позволяют сохранить большую часть витаминов и минералов, поскольку заморозка происходит сразу после сбора урожая. Замороженные брокколи, цветная капуста, зеленая фасоль и зеленый горошек сохраняют пищевые волокна, витамин C, витамины группы B и антиоксиданты, — рассказала Ширшова.

Диетолог отметила, что эти витамины помогут поддержать здоровый уровень обмена веществ и иммунитета. По ее словам, также необходимо следить за разнообразием рациона.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала, что чтобы держать Великий пост, необходимо постепенно адаптировать организм к ограничениям. Перед началом поста она призвала проконсультироваться с врачом.