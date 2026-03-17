Борщ готовлю только так — идеально в пост! Густая ароматная зажарка и грибы вместо мяса: топ-рецепт

Борщ готовлю только так — идеально в пост! Густая ароматная зажарка и грибы вместо мяса: топ-рецепт

Постный борщ — это не отказ, а осознанный выбор в пользу чистоты и яркости овощных вкусов. Данный рецепт построен на контрасте текстур и последовательном раскрытии ингредиентов, где каждый шаг — от пассеровки свеклы до обжарки грибов — вносит свой незаменимый штрих в сложную, гармоничную картину готового супа.

Что понадобится

Вода — 2-2,5 л, капуста белокочанная — 250–300 г, картофель — 3-4 шт. (средних), лук репчатый — крупная головка, морковь — 1 шт., свекла — 1-2 шт. (в зависимости от размера), шампиньоны — 200–250 г, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 4-5 ст. л., соль — 1 ст. л. + по вкусу, сахар — 1/2 ч. л., перец черный горошком — 3-4 шт., лавровый лист — 1-2 шт., зелень укропа/петрушки — небольшой пучок, чеснок — 2-3 зубчика (по желанию).

Как я его готовлю

В объемной кастрюле доведите до кипения воду, посолите и заложите нарезанный кубиками картофель. Варите 10 минут на среднем огне, затем добавьте тонко нашинкованную капусту и готовьте еще 5–7 минут до мягкости овощей. Параллельно на первой сковороде разогрейте часть масла и пассеруйте мелко нарезанный лук до прозрачности.

Добавьте натертую на крупной терке морковь, а через пару минут — свеклу. Влейте немного масла, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5–7 минут до мягкости. Введите томатную пасту, сахар, влейте пару ложек бульона из кастрюли и прогрейте, помешивая, 1-2 минуты. На второй сковороде на сильном огне обжарьте нарезанные пластинками шампиньоны до испарения влаги и появления золотистого оттенка, в конце приправив солью и перцем.

В кастрюлю с картофелем и капустой переложите овощную зажарку и обжаренные грибы, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения и сразу снимите с огня. Введите мелко рубленную зелень и давленый чеснок, накройте крышкой и дайте настояться 15–20 минут для гармонизации вкусов. Подавайте с черным хлебом и постной сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.