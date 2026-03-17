Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:35

Борщ готовлю только так — идеально в пост! Густая ароматная зажарка и грибы вместо мяса: топ-рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Постный борщ — это не отказ, а осознанный выбор в пользу чистоты и яркости овощных вкусов. Данный рецепт построен на контрасте текстур и последовательном раскрытии ингредиентов, где каждый шаг — от пассеровки свеклы до обжарки грибов — вносит свой незаменимый штрих в сложную, гармоничную картину готового супа.

Что понадобится

Вода — 2-2,5 л, капуста белокочанная — 250–300 г, картофель — 3-4 шт. (средних), лук репчатый — крупная головка, морковь — 1 шт., свекла — 1-2 шт. (в зависимости от размера), шампиньоны — 200–250 г, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 4-5 ст. л., соль — 1 ст. л. + по вкусу, сахар — 1/2 ч. л., перец черный горошком — 3-4 шт., лавровый лист — 1-2 шт., зелень укропа/петрушки — небольшой пучок, чеснок — 2-3 зубчика (по желанию).

Как я его готовлю

В объемной кастрюле доведите до кипения воду, посолите и заложите нарезанный кубиками картофель. Варите 10 минут на среднем огне, затем добавьте тонко нашинкованную капусту и готовьте еще 5–7 минут до мягкости овощей. Параллельно на первой сковороде разогрейте часть масла и пассеруйте мелко нарезанный лук до прозрачности.

Добавьте натертую на крупной терке морковь, а через пару минут — свеклу. Влейте немного масла, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5–7 минут до мягкости. Введите томатную пасту, сахар, влейте пару ложек бульона из кастрюли и прогрейте, помешивая, 1-2 минуты. На второй сковороде на сильном огне обжарьте нарезанные пластинками шампиньоны до испарения влаги и появления золотистого оттенка, в конце приправив солью и перцем.

В кастрюлю с картофелем и капустой переложите овощную зажарку и обжаренные грибы, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения и сразу снимите с огня. Введите мелко рубленную зелень и давленый чеснок, накройте крышкой и дайте настояться 15–20 минут для гармонизации вкусов. Подавайте с черным хлебом и постной сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Общество
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копченостями — ароматный и очень сытный
Общество
Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копченостями — ароматный и очень сытный
Вместо надоевшей лапши варю суп с яичной паутинкой — простой и очень вкусный бюджетный рецепт
Общество
Вместо надоевшей лапши варю суп с яичной паутинкой — простой и очень вкусный бюджетный рецепт
Забудьте про скучное пюре! Эти котлеты — настоящее преображение картофеля. Делюсь рецептом
Общество
Забудьте про скучное пюре! Эти котлеты — настоящее преображение картофеля. Делюсь рецептом
Врач предупредила об опасности гречки с грибами
Здоровье/красота
Врач предупредила об опасности гречки с грибами
еда
рецепты
борщ
грибы
пост
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.