Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич, побывавшая на параде Победы на Красной площади и на совместном ужине в Кремле, заявила, что испытывает гордость за своего бывшего ученика. По словам педагога, глава государства — настоящий патриот, который ценит и уважает простых граждан.

Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны, он очень любит Россию. Он ценит и уважает жителей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок, — заметила преподаватель в беседе с журналистами.

Гуревич подчеркнула, что Путин всегда обращался с обычными людьми уважительно. Несмотря на свой высокий статус, он продолжает вести себя как простой русский человек.

Глава государства пригласил свою наставницу посетить торжества 9 мая, после чего для нее организовали отдельную культурную программу в столице. Завершился визит ужином в Кремле 11 мая. Встреча бывшего ученика и его учительницы прошла в теплой и неформальной обстановке.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин постоянно общается со своей учительницей. По его словам, глава государства тепло относится к педагогу.