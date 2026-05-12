12 мая 2026 в 13:15

«Они постоянно общаются»: Песков рассказал о важном человеке в жизни Путина

Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин постоянно общается со своей учительницей Верой Гуревич, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, глава государства тепло относится к педагогу.

Президент очень тепло относится к своей первой учительнице. Они постоянно общаются. Но редко, конечно же, удается выделить столько времени, — рассказал представитель Кремля.

Гуревич родилась 10 октября 1933 года в Ленинграде в семье учителей. В 1958 году она окончила факультет иностранных языков Ленинградского педагогического института имени Герцена и начала работать учителем немецкого языка в школе № 193. Именно там она была классным руководителем Путина.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер пригласил свою первую учительницу поужинать в Кремле. Он уточнил, что педагог присутствовала на параде Победы в Москве и осталась в столице еще на несколько дней. По словам представителя Кремля, для Гуревич подготовили отдельную культурную программу с посещением Галереи Шилова.

