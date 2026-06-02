«Великая спортсменка»: олимпийская чемпионка об Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всегда относилась профессионально к своим задачам, заявила NEWS.ru победительница Игр 2004 года в Афинах Елена Слесаренко. Она отметила, что не виделась со спортсменкой последние пять лет.

Елена — великая спортсменка, установила огромное количество мировых рекордов. В свое время блистала, мотивировала детей, многое делала для детского спорта. Знаю Исинбаеву как человека дела. Она всегда очень профессионально относилась к своим спортивным задачам и достигла многого. Давно не видела Елену, последние лет пять точно. А так мы из одного города (Волгограда. — NEWS.ru), тренировались на одном стадионе. Последние новости про нее? Сложно их оценивать, — сказала Слесаренко.

Между тем депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отказалась называть уехавшую из России двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем. По словам политика, спортсменка просто поступила неправильно. Роднина заявила, что никогда не будет использовать слово «предатель» по отношению к спортсменке.