ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 10:00

«Великая спортсменка»: олимпийская чемпионка об Исинбаевой

Слесаренко рассказала, что Исинбаева всегда блистала и мотивировала детей

Елена Исинбаева Елена Исинбаева Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всегда относилась профессионально к своим задачам, заявила NEWS.ru победительница Игр 2004 года в Афинах Елена Слесаренко. Она отметила, что не виделась со спортсменкой последние пять лет.

Елена — великая спортсменка, установила огромное количество мировых рекордов. В свое время блистала, мотивировала детей, многое делала для детского спорта. Знаю Исинбаеву как человека дела. Она всегда очень профессионально относилась к своим спортивным задачам и достигла многого. Давно не видела Елену, последние лет пять точно. А так мы из одного города (Волгограда. — NEWS.ru), тренировались на одном стадионе. Последние новости про нее? Сложно их оценивать, — сказала Слесаренко.

Между тем депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отказалась называть уехавшую из России двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем. По словам политика, спортсменка просто поступила неправильно. Роднина заявила, что никогда не будет использовать слово «предатель» по отношению к спортсменке.

Спорт
легкая атлетика
Россия
Елена Исинбаева
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.