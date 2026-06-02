02 июня 2026 в 10:42

Украину захлестнула масштабная волна блэкаутов

Министерство энергетики Украины сообщило о массовых отключениях электричества

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
В ряде украинских регионов из-за повреждения энергообъектов произошли массовые отключения электричества, сообщило Министерство энергетики Украины. Обесточивание затронуло Киев, Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую области, а также подконтрольные Киеву части ДНР и Запорожской области.

Проблемы с подачей света на Украине начались еще в конце 2025 года из-за морозов и серьезных разрушений энергосетей. В стране был введен режим ЧС, и до сих пор во многих регионах действуют многочасовые графики отключений.

Ранее стало известно, что после ночных детонаций Киев окутало дымом, а воздушная тревога в городе не стихала 4,5 часа. На снимках, размещенных в интернете, заметно, как густые черные клубы дыма взмывают в небо над украинской столицей.

Кроме того, губернаторы Владимир Сальдо и Евгений Балицкий сообщили, что из-за ударов украинских дронов без света остались обширные территории Херсонщины и часть Запорожской области. При этом глава Запорожья уточнил, что критически важные объекты работали в обычном режиме, а ремонтные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий.

