Либеральные СМИ должны нести ответственность за умолчание фактов и распространение ложной информации, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Свой пост он посвятил сравнению количества публикаций в The New York Times. По запросу «Джордж Флойд» газета выдает 6397 материалов, тогда как по запросу «Генри Новак» их ноль, обратил внимание глава РФПИ.

Либеральные «воук» СМИ, придерживающиеся прогрессивной повестки, должны нести ответственность за ложь, умалчивания и искаженные нарративы. Их повестка способствует разжиганию ненависти к белым людям и поощряет бездействие, — написал Дмитриев.

В Великобритании 23-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 18-летнего студента Саутгемптонского университета Генри Новака с применением ритуального ножа. Обвиняемый Виккрум Дигва заявил, что действовал в целях самообороны после того, как погибший, по его словам, оскорбил его на расовой почве, ударил и сорвал с него тюрбан.

Ранее Дмитриев заявил, что экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд пытается отвлечь внимание от проблем в британской энергетике, поднимая тему распространения лихорадки Эбола. Так он прокомментировал публикацию Милибэнда, в которой тот предупредил о рисках распространения опасного заболевания.