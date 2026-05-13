Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»

13 мая 2026 в 00:42

Зеленский ввел в действие санкции против 32 российских компаний

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 мая 2026 года о персональных ограничительных мерах. Под санкции попали 32 российские компании.

Среди них дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «РТ-комплектация», Омское машиностроительное конструкторское бюро, Сибэнергомаш, «Пермские промышленные технологии», «Таврида Электрик» и другие.

Указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Ограничения также затронули 34 физических лица — руководителей перечисленных предприятий.

Санкции, традиционные для Киева, включают блокировку активов на украинской территории, аннулирование лицензий, прекращение официальных визитов, культурных и научных обменов, торговых соглашений, а также запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности. Меры введены сроком на десять лет. Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее новые санкции против российских молодежных организаций ввела Великобритания. В пресс-службе посольства РФ в Лондоне заявили, что эти ограничения основаны на искажении фактов о спасенных из зоны боевых действий детях. Там отметили, что Соединенное королевство изначально сделало ложь одним из своих главных орудий на Украине.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

