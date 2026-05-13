Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса

Роспотребнадзор: переносчик хантавируса не сможет выжить в российском климате

Природным носителем хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк, обитающий только в Аргентине и Чили, сообщили в Роспотребнадзоре. Российский климат для этого грызуна неприемлем, угроза естественного распространения вируса на территории страны практически отсутствует.

В России циркулирует другой вариант хантавируса, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек заражения внутри страны не зафиксировано.

Тем не менее совместно с пограничной службой приняты усиленные меры контроля для предотвращения возможного завоза инфекции извне. Ситуация в данный момент стабильная и контролируемая.

Регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости, — подытожили в Роспотребнадзоре.

Ситуация обострилось после информации об инцидентах на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Там произошла вспышка этого смертельно опасного вируса. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, из которых 9 диагностированы как вирус Андес — единственный штамм, способный передаваться от человека к человеку. Судно прибыло на Тенерифе, где испанские власти организовали эвакуацию пассажиров.

Ранее глава Минздрава канадской провинции Британская Колумбия Бонни Хенри заявила, что распространение хантавируса не может достигнуть уровня пандемии COVID-19. По ее словам, которые приводит телеканал CBC, новый вирус не распространяется так же быстро, как коронавирус, грипп или корь.