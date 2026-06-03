Пострадавшую из-за атаки БПЛА на автобус в Енакиево отправили на операцию

Одну из пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево с повреждением артерии отправили на операцию, сообщила главный врач горловской городской больницы № 2 Нелли Якуненко. Врачи экстренно вызвали сосудистого хирурга и пытаются сохранить конечность, сообщает ТАСС.

Одна из женщин сейчас поднята в операционную. У нее повреждение бедренной артерии. Мы вызвали на себя сосудистого хирурга. В данный момент идет операция. Стараемся сохранить ногу, — сказала Якуненко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус. Также, по его словам, 11 человек пострадали. На рейс зарегистрировались 53 человека, в связи с этим в настоящее время выясняется, кто заходил и выходил из транспортного средства по пути в пункт назначения.

Пушилин отметил, что атакованный Вооруженными силами Украины в Енакиево рейсовый автобус следовал по маршруту из Подольска Московской области в Симферополь. Транспортное средство было поражено почти в центре города. Глава ДНР уточнил, что тела погибших еще не опознаны.