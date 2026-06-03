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03 июня 2026 в 15:00

Стихийный мемориал появился на месте удара ВСУ по автобусу в Енакиево

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жители Донецкой Народной Республики начали нести цветы к месту удара ВСУ по рейсовому автобусу Подольск — Симферополь в Енакиево, передает ТАСС. Депутат Народного совета ДНР Петр Шимановский назвал произошедшее обычной практикой для Украины.

Для Украины это обычная практика. С 2014 года они нас уничтожают, это не первые гражданские цели, которые уничтожили они. Недавно мы видели трагедию в Старобельске ЛНР. Убивают людей только за то, что мы русские, здесь живем. Они нас просто ненавидят, — отметил Шимановский.

До этого стало известно, что число жертв удара ВСУ по автобусу увеличилось до восьми. Пострадали 11 пассажиров, в том числе ребенок 2016 года рождения. Всего на рейс были зарегистрированы 53 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Также стало известно, что целая семья из Ярославской области пострадала в Енакиево. Как рассказал ярославский губернатор Михаил Евраев, им окажут помощь из резервного фонда региона.

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