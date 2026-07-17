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17 июля 2026 в 01:27

В РФ «пожалели» попавшую из-за Украины в долговую ловушку Европу

Соловьев: Европа расходами на Украину сама загнала себя в долговую ловушку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские страны, наращивая военную помощь Украине и инвестиции в оборонную промышленность, сами создают для себя долговую ловушку, заявил телеведущий Владимир Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По его словам, эти шаги ведут не только к финансовым проблемам, но и к эскалации конфликта с Россией.

Отвечая на вопрос о неизбежности большой войны в Европе, Соловьев отметил, что европейские государства тратят средства, которых у них нет. Он напомнил, что только на Украину ежегодно направляется более €70 млрд (6,86 трлн рублей), а также подписано соглашение с США о выделении 5% ВВП на оборону. Телеведущий подчеркнул, что это создает ситуацию, при которой Европе придется искать способы возврата этих вложений.

Вы сами загоняете себя в долговую ловушку. У вас нет таких денег, которые вы инвестируете в этот конфликт, — заметил Соловьев.

Он также указал на коррумпированность европейских элит, которые, по его словам, не могут уйти в отставку. Он связал текущую политику с влиянием ВПК и таких компаний, как Palantir, которые финансируют приход новых политиков, заинтересованных только в росте военных бюджетов. Эта «машина для зарабатывания денег», по его словам, приведет к масштабному кровопролитию.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины. По ее мнению, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой.

Европа
Украина
Владимир Соловьев
Евросоюз
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