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03 июня 2026 в 16:03

Предводителя банды оренбургских киллеров обнаружили мертвым в СИЗО

Главарь одной из самых жестоких ОПГ Худаев мог покончить с собой в СИЗО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Главарь одной из самых жестоких ОПГ России Алексей Худаев покончил с собой в СИЗО Оренбурга, передает Orenday. По версии следствия, он был причастен как минимум к семи убийствам крупных предпринимателей и одного ребенка.

Сотрудники учреждения пытались его реанимировать, однако спасти обвиняемого не удалось. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Худаева задержали в Москве в декабре 2025 года по делу об организации преступной группы и заказных убийствах. Других фигурантов дела — Виктора Белкина, Александра Оршлета, Никиту Игнатова и Виктора Бертхольца — приговорили к срокам от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Оренбургских киллеров называли одной из самых жестоких банд 2010-х годов. Среди жертв группировки были предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын, директор филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев с родственниками, а также бизнесмен Виктор Веселов.

В 2024 году один из участников группировки Бертхольц признался в убийстве супругов Веселовых. В тот момент он уже отбывал наказание. Пропавшую 10 лет назад пару нашли закопанной в лесополосе под Оренбургом. За убийство Бертхольц получил около 200 тыс. рублей. Сейчас он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин».

Ранее силовики нашли киллера, которого более 30 лет считали погибшим. Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что все это время мужчина жил под чужим именем во Владимирской области и вел затворнический образ жизни.

Общество
ОПГ
СИЗО
Оренбургская область
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