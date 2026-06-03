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03 июня 2026 в 16:00

Демограф Донской призвал ГД ввести штрафы для звезд за «полуголые» наряды

Донской призвал штрафовать звезд за откровенные наряды на молодежных концертах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Демограф Дмитрий Донской в интервью NEWS.ru заявил о необходимости строгого дресс-кода для артистов, выступающих перед детьми и подростками, в том числе на вечерах выпускников. Он напомнил, как некоторое время назад певица Ольга Бузова угодила в скандал в Уфе, выступив перед детьми в кожаном боди и высоких ботфортах. За подобные проступки, по мнению Донского, публичные люди должны выплачивать штраф от 500 тыс. рублей в пользу государства.

Нам нужен соответствующий федеральный закон... К блогерам, являющимся примерами для молодежи, должны применяться штрафные санкции [в размере] от 200 до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение — штраф 3 млн рублей и блокировка в соцсетях на шесть месяцев, — предложил демограф.

Он привел в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Китай, где действует запрет на появление публичных персон в «полуголом виде» перед молодежной аудиторией. По мнению Донского, эта практика благоприятно влияет на нравственное развитие подрастающего поколения. Также одним из приоритетов российской цифровой политики, по его мнению, должен стать контроль за интернет-контентом публичных персон.

Я считаю, что свобода слова и свобода поведения для деятелей культуры заканчивается там, где начинается право ребенка на нравственное воспитание и развитие, — выразил мнение собеседник.

Ранее Донской призвал Марию Миронову отказаться от алиментов на сына после развода и примириться с бывшим мужем. По словам эксперта, дети, лишенные общения с одним из родителей, испытывают психологические проблемы в период взросления.

Культура
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