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03 июня 2026 в 15:29

Из атаковавшего школу в Мелитополе дрона изъяли боевую часть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Из дрона, атаковавшего Мелитополь, удалили осколочно-фугасную боевую часть, сообщил ТАСС. В ней находились поражающие элементы в виде металлических шаров.

Данная боевая часть осколочно-фугасная. Здесь находятся поражающие элементы в виде металлических шариков. С обратной стороны мы можем наблюдать кумулятивную часть данной боевой части, — пояснил взрывотехник.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из школы в Мелитополе, которая была атакована Вооруженными силами Украины, эвакуировали 30 сотрудников. По его словам, в учебном заведении обошлось без пострадавших.

Также глава региона рассказал, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь пострадал один человек. По словам Балицкого, также было зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в районе Алешек при подрывах на мине погиб один мирный житель. Он также уточнил, что три пострадавших были доставлены в больницы.

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