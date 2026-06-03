В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу Балицкий: из атакованной ВСУ школы в Мелитополе эвакуировали 30 сотрудников

Из школы в Мелитополе, которая была атакована Вооруженными силами Украины, эвакуировали 30 сотрудников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, обошлось без пострадавших.

Тридцать сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет, — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что на всех объектах, попавших под массированную атаку беспилотников, работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали школу в Мелитополе. По информации губернатора, от осколков сбитого БПЛА загорелась крыша образовательного учреждения. Прибывшим на место происшествия подразделениям регионального МЧС России удалось потушить пожар.

До этого стало известно, что трое пассажиров рейсового автобуса Москва — Симферополь, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Енакиево, после операции находятся в отделении реанимации. Главврач Горловской больницы Нелли Якуненко рассказала, что их состояние оценивается как тяжелое.