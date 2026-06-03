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03 июня 2026 в 15:30

В Великом Новгороде во время аварии пострадал мотоциклист

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Великом Новгороде произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла, сообщает «МК в Великом Новгороде». Инцидент зафиксировали 2 июня около двух часов дня на улице Белова.

Сообщается, что иномарка, осуществляя поворот налево, не уступила дорогу водителю мотоцикла. В результате столкновения он получил травмы. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в приемное отделение Новгородской центральной городской клинической больницы. Подробные обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате лобового столкновения Renault Duster и Audi на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области. Еще двое пострадали, в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу.

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