12 мая 2026 в 17:58

В Канаде оценили вероятность новой пандемии из-за хантавируса

Распространение хантавируса не может достигнуть уровня пандемии COVID-19, заявила глава Минздрава канадской провинции Британская Колумбия Бонни Хенри. По ее словам, которые приводит телеканал CBC, новый вирус не распространяется так же быстро, как коронавирус, грипп или корь.

Это не то, что мы считаем заболеванием с пандемическим потенциалом, — отметила Хенри.

До этого глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что были зафиксированы девять случаев заражения хантавирусом Андес в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. При этом семь из них лабораторно подтверждены. Среди заболевших также зафиксировано три летальных исхода.

Позже вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что главным симптомом хантавируса является поражение почек. Специалист подчеркнул, что из-за поражения органов сокращается объем мочи. Он также обратил внимание, что заболевание протекает достаточно тяжело. По словам Альтштейна, при хантавирусе человек может годами ощущать повреждение здоровья.

