Вирусолог назвал главный симптом хантавируса

Главным симптомом хантавируса является поражение почек, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что из-за поражения органов сокращается объем мочи.

Сначала повышается температура. Через какое-то время на коже и на небе появляются геморрагические пятна. Возможны внутренние кровотечения из-за повреждения сосудов. Но главный признак проявления заболевания — поражение почек. Объем мочи сокращается из-за поражения органов, — пояснил вирусолог.

Он обратил внимание, что заболевание протекает достаточно тяжело. По словам Альтштейна, при хантавирусе человек может годами ощущать повреждение здоровья.

Однако длительное наблюдение за этими вирусами показывает среднюю летальность всего в 1%. Симптомы заболевания зависят от переносчиков, в которых этот вирус развивается, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом Андес, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где ранее была зафиксирована вспышка этой болезни. Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера.