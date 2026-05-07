Хантавирус выявлен у европейца, которого не было на «смертельном» лайнере The Sun: хантавирус выявили у гражданина Франции после контакта с попутчицей

Гражданин Франции заразился хантавирусом Анд, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где ранее была зафиксирована вспышка этой болезни, сообщает The Sun.

Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера. Врачи оказывают зараженному всю необходимую помощь. Инфекция подтверждена лабораторными исследованиями.

В издании отметили, что жена одного из погибших пассажиров «смертельного» лайнера сошла на острове Святой Елены. После этого она приняла решение вылететь в ЮАР, где скончалась от вируса. В данный момент медики пытаются восстановить все ее контакты, чтобы выявить возможных зараженных.

На круизном судне, где вспышка длилась с 6 по 28 апреля, находились 147 человек (88 пассажиров и 59 членов команды), включая одного россиянина. Жертвами болезни стали три человека.

Ранее AFP со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Аданома Гебрейесуса отмечал, что риск распространения хантавируса после вспышки на круизном лайнере MV Hondius оценивается как низкий. В организации не считают ситуацию похожей на начало пандемии COVID-19.