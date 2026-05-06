В ВОЗ сравнили риски распространения хантавируса с COVID-19 Гебрейесус: ВОЗ не видит угрозы пандемии из-за хантавируса, как при COVID-19

Риск распространения хантавируса после вспышки на круизном лайнере MV Hondius оценивается как низкий, сообщает AFP со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Аданома Гебрейесуса. В организации не считают ситуацию похожей на начало пандемии COVID-19.

Ранее в правительстве Швейцарии сообщили, что случай заражения хантавирусом выявлен у мужчины, находившегося на круизном лайнере в Атлантике. Пациент проходит лечение в университетской больнице Цюриха. Также выяснилось, что у него был выявлен один из наиболее опасных видов хантавируса — вирус Андес, способный передаваться от человека к человеку. Инфекция подтверждена лабораторными исследованиями.

До этого стало известно, что власти Тайбэя планируют провести масштабную дератизацию и уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. В городе также появится новая должность специалиста по борьбе с грызунами. Он будет оказывать помощь жителям в решении проблем, связанных с присутствием крыс в жилых помещениях.