Раскрыта опасная деталь о выявленном в Европе случае хантавируса В Швейцарии выявили опасную разновидность хантавируса Андес

У пациента в Швейцарии выявлен один из наиболее опасных видов хантавируса — вирус Андес, способный передаваться от человека к человеку, сообщили в правительстве конфедерации. Инфекция подтверждена лабораторными исследованиями.

Тест, проведенный в лаборатории Женевской университетской больницы, подтвердил положительный результат на хантавирус. В частности, это Андский вирус, хантавирус, встречающийся в Южной Америке. В отличие от европейских хантавирусов, передающихся через экскременты инфицированных грызунов, передача американского варианта хантавируса возможна от человека к человеку, — сообщили в кабмине.

Ранее в правительстве конфедерации сообщили, что случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии у мужчины, находившегося на круизном лайнере в Атлантике. Пациент проходит лечение в университетской больнице Цюриха.

До этого стало известно, что число зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius возросло до семи человек. Два случая были подтверждены лабораторно. Первая информация о пассажирах с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая.