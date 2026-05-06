Хантавирус зашагал по Европе

В настоящее время в университетской больнице Цюриха проходит лечение человек с хантавирусной инфекцией. Пациент — мужчина, вернувшийся в Швейцарию и ранее находившийся на круизном судне, где было зафиксировано несколько случаев заражения хантавирусом, — сообщается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что число зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius возросло до семи человек. Два случая были подтверждены лабораторно. Первая информация о пассажирах с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая.

Позже стало известно, что власти Тайбэя планируют провести масштабную дератизацию и уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. В городе также появится новая должность специалиста по борьбе с грызунами. Он будет оказывать помощь жителям в решении проблем, связанных с присутствием крыс в жилых помещениях.