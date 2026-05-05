05 мая 2026 в 10:25

Число заражений хантавирусом на круизном лайнере резко выросло

Число заражений хантавирусом на лайнере выросло до семи

Лайнер MV Hondius Лайнер MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua|Global Look Press
Количество зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius возросло до семи человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на сайте. Два случая были подтверждены лабораторно.

Выявлено семь случаев заболевания (два лабораторно подтвержденных случая хантавирусной инфекции и пять подозреваемых случаев), в том числе три летальных исхода, один пациент в критическом состоянии и три человека с легкими симптомами, — уточнили в организации.

Отмечается, что впервые информация о пассажирах с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая. У некоторых пострадавших характерные для хантавируса симптомы отмечались еще с 6 по 28 апреля.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что хантавирусы вызывают повышение температуры, озноб, головную боль, покраснение лица и геморрагический синдром. По его словам, заболевание обычно протекает в достаточно легкой форме.

Также власти Кабо-Верде официально запретили круизному лайнеру MV Hondius пришвартоваться в столичном порту из-за подозрения на вспышку хантавируса. Согласно заявлению Министерства здравоохранения страны, данная мера необходима для защиты населения.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
