05 мая 2026 в 07:52

В РАН озвучили основные симптомы хантавирусов

Онищенко: хантавирусы могут проявляться через температуру, боль и кровотечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хантавирусы вызывают повышение температуры, озноб, головную боль, покраснение лица и геморрагический синдром, заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, заболевание обычно протекает в достаточно легкой форме.

Температура, озноб, головная боль, гиперемия, покраснение лица. Ну и, конечно, геморрагический синдром — это когда проницаемость сосудов увеличивается, идут всякого рода кровотечения, — сказал Онищенко.

Специалист отметил, что хантавирусы встречаются и в России. Их очаги расположены в том числе на юге европейской части страны (в Краснодарском крае). Однако распространяются они от человека к человеку не слишком активно и серьезных опасений не вызывают.

Комментарий стал ответом на информацию о вспышке на круизном судне MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. В результате трое человек погибли, еще троим диагностировали вирус, один находится в реанимации в Южной Африке. Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клуге считает, что риск распространения хантавируса остается низким для широкой общественности. Он призвал воздержаться от паники и закрытия границ.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

