ВОЗ оценила риск распространения хантавируса с лайнера

Риск распространения хантавируса после вспышки на борту круизного судна MV Hondius остается низким для широкой общественности, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клуге в социальной сети X. Он призвал воздержаться от паники и закрытия границ.

Риск для широкой общественности остается низким. Нет причин для паники или введения ограничений на поездки. ВОЗ принимает срочные меры для оказания поддержки в ликвидации последствий вспышки хантавируса на борту круизного судна в Атлантическом океане, — написал Клуге.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что внимательно отслеживают инцидент с распространением хантавируса. Особое внимание уделяется рискам трансграничного распространения вируса, который уже стал причиной летальных исходов среди туристов.

До этого симптомы хантавируса были выявлены еще по меньшей мере у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего на борту судна находятся 170 пассажиров и 71 член экипажа. Первыми жертвами вспышки инфекции стали три человека, включая пожилую супружескую пару из Нидерландов.