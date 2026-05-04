Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с хантавирусом в Атлантике

Роспотребнадзор внимательно отслеживает инцидент с распространением хантавируса на борту иностранного круизного судна, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание уделяется рискам трансграничного распространения вируса, который уже стал причиной летальных исходов среди туристов.

С момента первой публикации Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане, — заявили в организации.

Роспотребнадзор также направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует круизный лайнер, о предоставлении результатов лабораторных исследований.

Ранее стало известно, что симптомы опасного хантавируса выявлены еще по меньшей мере у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего на борту судна находятся 170 пассажиров и 71 член экипажа. Первыми жертвами вспышки инфекции уже стали три человека, включая пожилую супружескую пару из Нидерландов.

