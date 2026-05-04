Кабо-Верде закрыло порты для лайнера MV Hondius из-за смертельной инфекции

Власти Кабо-Верде официально запретили круизному лайнеру MV Hondius, следовавшему из Аргентины, пришвартоваться в столичном порту из-за подозрения на вспышку хантавируса, в результате которой уже скончались три человека. Согласно заявлению Министерства здравоохранения страны, данная мера необходима для защиты населения, в то время как на борту судна остаются около 150 пассажиров и ведется подготовка к медицинской эвакуации заболевших.

До этого стало известно, что в результате вспышки болезни на лайнере умерли двое пожилых пассажиров, а еще один человек был экстренно госпитализирован. Первым заболел 70-летний пассажир, который впоследствии умер на борту. Его 69-летняя супруга скончалась в больнице Йоханнесбурга. Всемирная организация здравоохранения начала расследование инцидента. После этого на борту выявили еще троих пассажиров с симптомами хантавируса.

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клуге заявил, что риск распространения хантавируса после вспышки на борту MV Hondius остается низким для широкой общественности. Он призвал воздержаться от паники и закрытия границ.