Эпидемия на лайнере? Смертельный вирус поразил туристов — вакцины нет

Круизный лайнер MV Hondius превратился в смертельную ловушку для пассажиров из-за вспышки хантавируса. Сколько погибших, какие симптомы болезни, где сейчас судно, есть ли угроза эпидемии?

Сколько человек погибли на круизном лайнере MV Hondius, где он сейчас находится

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила вспышку хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане. Сейчас лайнер MV Hondius застрял в Кабо-Верде, он пришвартован в порту города Прая. Пассажирам и команде не разрешают его покидать, медики осматривают их на борту.

Круизный лайнер MV Hondius ходит под флагом Нидерландов, который специализируется на туристических рейсах в водах Антарктики. 20 марта он вышел из аргентинского города Ушуайя и после прохождения маршрутом вдоль берегов Антарктиды с заходом в ЮАР направился в сторону островов Кабо-Верде, которые расположены посредине Атлантического океана. На борту находились 170 пассажиров и 71 член команды.

Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Затем плохо себя почувствовала его 69-летняя жена. Она намеревалась вылететь на родину, но умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий умерший человек тоже был гражданином Нидерландов. Его тело еще остается на борту.

Еще один турист из Великобритании, находившийся на лайнере, госпитализирован в ЮАР, у него подтвержден хантавирус. Вирус также выявлен у пяти человек на борту.

Что такое хантавирус, насколько он опасен для человека, уровень смертности

Роспотребнадзор указывает, что хантавирусы — это группа вирусов, которые могут вызывать у человека геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС).

Заражение людей происходит преимущественно от грызунов, являющихся естественными носителями этих вирусов. Как правило, это происходит в закрытых помещениях (например, в ограниченном пространстве на корабле) при вдыхании содержащих вирус частиц экскрементов и слюны инфицированных животных.

При заболевании хантавирусом сначала появляется высокая температура (38–40 градусов), озноб, сильная головная боль, ломота в мышцах (особенно спине, бедрах и пояснице), тошнота, рвота. Пациенты ощущают сильную слабость, сухость во рту, жажду; возможны боли в животе, головокружение и покраснение кожи на лице, шее. Пациенты описывают мучительную боль в мышцах и спине; симптомы напоминают сильный грипп, но слабость и разбитость наступают еще быстрее.

Через 3–10 дней лихорадка спадает и начинается острая стадия: при почечной форме (ГЛПС) — боли в пояснице, олигурия (нехватка мочи), кровавая пена в моче, отеки. При легочной форме (ХЛС) — кашель, одышка, отек легких, шок, удушье, паника от нехватки воздуха, падение давления. В тяжелых случаях наступает спутанность сознания и смерть от удушья. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), летальность 25–40% при ХЛС.

Специфического лечения хантавирусной инфекции не существует, терапия носит поддерживающий характер и в тяжелых случаях включает искусственную вентиляцию легких. Вакцины от хантавируса нет.

Есть ли угроза для России, возможна ли эпидемия хантавируса

Крупные российские туроператоры не продают круизы на лайнер MV Hondius, где был выявлен хантавирус, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Среди членов экипажа есть один гражданин России, сообщил владелец корабля — компания Oceanwide Expeditions.

Роспотребнадзор подчеркивает, что с момента первой публикации держит на контроле развитие ситуации на MV Hondius. В ВОЗ и профильные ведомства Нидерландов направлен запрос о предоставлении результатов лабораторных исследований.

Передача хантавируса от человека к человеку считается редкой. Эпидемия России не грозит, заявил NEWS.ru эпидемиолог Анатолий Альтштейн.

