ВСУ атакуют Москву 4 мая: удар по жилому дому, разрушения, что известно

ВСУ атакуют Москву 4 мая: удар по жилому дому, разрушения, что известно

В ночь на 4 мая беспилотник ВСУ попал в ЖК «Дом на Мосфильмовской» в Москве. Сколько БПЛА сбили над Россией 4 мая, где еще был удары, разрушения, жертвы?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 4 мая

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских БПЛА самолетного типа.

«Беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона», — указали в военном ведомстве.

По данным СМИ, на подлете к Москве были сбиты 10 БПЛА.

Пресс-служба Росавиации сообщала, что в течение ночи вводились запреты на прилет и отправление воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Ульяновска (Баратаевка), Самары (Курумоч), Оренбурга, Перми (Большое Савино) и Челябинска (Баландино).

В московских аэропортах Внуково и Домодедово в 04:34 ввели прием и отправление авиарейсов по согласованию с авиационными властями. В 06:19 ограничения во Внуково были сняты.

БПЛА врезался в «Дом на Мосфильмовской» 4 мая, что известно

По сообщениям очевидцев, около 00:40 на западе Москвы прогремел взрыв. Звуки слышали на улице Мосфильмовской рядом с высотным жилым комплексом «Дом на Мосфильмовской». На место сразу прибыли правоохранители и сотрудники МЧС, территорию оцепили.

Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотника.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — сообщил градоначальник в соцсетях.

ЖК «Дом на Мосфильмовской» находится в 10 км от Кремля. Удар БПЛА пришелся по 36 этажу; выбило стены трех комнат, люди не пострадали. Часть фасада ЖК обрушилась на машину под домом.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, в которое попал беспилотник Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сколько жертв, разрушений при атаках БПЛА в России 4 мая

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирный житель был ранен при атаке ВСУ.

«Очередные подлые преступления ВСУ. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сенчуры Суземского района. В результате намеренного удара по движущемуся грузовому автомобилю АПХ „Мираторг“, к сожалению, ранен водитель. Мужчина доставлен в больницу», — сообщил Богомаз.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаках ВСУ погибли два человека и еще четверо мирных жителей получили ранения.

«В Калининском районе Горловки ударный беспилотник ВФУ унес жизни супружеской пары — женщины 1957 года рождения и мужчины 1954-го. Также при этой атаке пострадал мужчина 1969 г. р.», — сообщил Пушилин.

Также атака была в поселке Старый Крым под Мариуполем: в результате атаки БПЛА получили ранения двое мужчин. Еще один мужчина пострадал в Мариуполе при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса он получил тяжелые ранения.

В Воронежской области повреждены кровля торгового центра, 13 частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет

В Ростовской области сбито около двух десятков БПЛА в шести районах, обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

ВСУ атакуют Москву: сколько сбили БПЛА, где жертвы. Новая угроза на 9 мая?

В Киеве сжались от страха перед ядерным ударом: когда ждут «Орешника»?

Девочка пропала в Туапсе во время атаки ВСУ: жива или умерла на самом деле