Бывший футболист ЦСКА назвал подходящего тренера для команды

Московскому ЦСКА нужен тренер, который сможет развивать футболистов, особенно молодых игроков, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. Он предложил кандидатуру испанского наставника «Рубина» Франка Артиги.

Из всех тренеров я бы постарался перекупить у «Рубина» Артигу. Нужен тренер, который даст развитие игрокам, особенно молодым. Леонид Слуцкий? Не знаю, какая у него ситуация, пойдет он или нет. Сергей Игнашевич? У него есть конфликт с Игорем Акинфеевым. Помирятся они или нет ради такого назначения — не знаю. Хотелось бы, чтобы пришел тренер с армейским прошлым и сделал команду чемпионом. ЦСКА заслужил хорошего именитого тренера, — сказал Масалитин.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Масалитин назвал увольнение Челестини ожидаемым, так как при нем в команде не было ни игры, ни результата. Также он отметил негативную атмосферу в коллективе.