День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:11

Бывший футболист ЦСКА назвал подходящего тренера для команды

Масалитин предложил кандидатуру наставника «Рубина» Артиги на пост тренера ЦСКА

Игроки ФК ЦСКА Игроки ФК ЦСКА Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московскому ЦСКА нужен тренер, который сможет развивать футболистов, особенно молодых игроков, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. Он предложил кандидатуру испанского наставника «Рубина» Франка Артиги.

Из всех тренеров я бы постарался перекупить у «Рубина» Артигу. Нужен тренер, который даст развитие игрокам, особенно молодым. Леонид Слуцкий? Не знаю, какая у него ситуация, пойдет он или нет. Сергей Игнашевич? У него есть конфликт с Игорем Акинфеевым. Помирятся они или нет ради такого назначения — не знаю. Хотелось бы, чтобы пришел тренер с армейским прошлым и сделал команду чемпионом. ЦСКА заслужил хорошего именитого тренера, — сказал Масалитин.

Ранее Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Масалитин назвал увольнение Челестини ожидаемым, так как при нем в команде не было ни игры, ни результата. Также он отметил негативную атмосферу в коллективе.

Спорт
ЦСКА
тренеры
РПЛ
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.