ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини

Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Челестини тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба, — добавили в пресс-службе.

Швейцарский специалист проработал в команде всего 10 месяцев, успев за это время завоевать Суперкубок России и несколько товарищеских трофеев. Катастрофические результаты матчей в текущем году вынудили руководство пойти на радикальные меры. С начала 2026 года армейцы набрали лишь девять очков в 10 встречах, показав результат хуже, чем у большинства аутсайдеров лиги. В итоге столичный клуб опустился в зону стыковых матчей, что стало поводом для досрочного расторжения контракта с тренером.

Ранее ФК «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. Питерская команда вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 62 очка.