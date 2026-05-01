Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится встреча неудачно выступающего весной ЦСКА и упустившего лидерство в чемпионате «Зенита». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Какие места занимают ЦСКА и «Зенит» в РПЛ

После зимней паузы большинство специалистов было уверено, что усилившийся состав ЦСКА будет бороться за чемпионство. Не задалось с первой игры: армейцы уступили «Ахмату» в Грозном. В последних четырех матчах ЦСКА забил два мяча и набрал всего три очка в матчах против не самых сильных соперников — сенсационное поражение от вылетевшего «Сочи» (0:1), ничьи с «Рубином» (0:0), «Ростовом» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1). Зимой ЦСКА шел в группе лидеров, а сейчас отстает от «Краснодара» на 15 очков. При этом армейцы вряд ли опустятся ниже шестого места — в их активе 45 баллов.

После победы над махачкалинским «Динамо» в 25-м туре «Зенит» впервые в этом сезоне вышел на первое место в РПЛ, однако уже в следующей игре команда сыграла по нулям с «Локомотивом» и вернулась обратно на второе. За три тура до конца у сине-бело-голубых 59 очков, у «Краснодара» — 60. В весенней части чемпионата «Зенит» потерял семь очков за девять туров: ничьи с «Локомотивом» (0:0) и «Краснодаром» (1:1), а также поражение от «Оренбурга» (1:2).

Густаво Мантуан («Зенит») и Кирилл Глебов (ЦСКА) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кто считается фаворитом матча ЦСКА — «Зенит»

«Зенит» ждет непростая игра на выезде против ЦСКА, несмотря на то что столичный клуб не участвует в чемпионской гонке, заявил NEWS.ru экс-футболист сине-бело-голубых Александр Горшков. По его словам, команда Сергея Семака является фаворитом этой встречи.

«Для ЦСКА „Зенит“ — хороший раздражитель. Плюс у армейцев и клуба всегда большие амбиции. Фаворитом матча все-таки считаю „Зенит“, но им будет непросто», — сказал Горшков.

ЦСКА может не дать «Зениту» забрать победу в матче, считает российский тренер Ринат Билялетдинов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что армейцы еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона.

«Сейчас все опять в ожидании смены тренера. Такая, к сожалению, реальность. Все восхищались Фабио Челестини в первой части чемпионата, а в весенней что-то посыпалось. ЦСКА еще не потерял математических шансов на третье место, а также на Кубок. Армейцы будут биться, и не факт, что „Зенит“ выиграет. Вполне реальна четвертая ничья для ЦСКА подряд. Ничья в пользу конкурентов», — сказал Билялетдинов.

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини Фото: Александр Вильф/РИА Новости

ЦСКА обязан собраться и выдать максимум в домашней встрече против «Зенита», считает экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что шансы команды Фабио Челестини на победу невелики.

«Все ждали, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, но команда провалила весну и до сих пор не может прийти в себя. Примерно такие же проблемы и у „Зенита“ — не могут вписаться новички: Джон Джон и Джон Дуран. На первый план выходят старые проверенные бойцы. В домашнем матче против серьезного раздражителя ЦСКА обязан собраться и показать максимум. Хочется верить, но, кажется, армейцам сделать это будет тяжело», — сказал Масалитин.

История противостояния ЦСКА и «Зенита»

Субботний матч станет 177-м в истории противостояния клубов. Красно-синие одержали победы в 71 поединке, 49 остались за сине-бело-голубыми, в 56 встречах была зафиксирована ничья. В истории чемпионатов России успешнее был «Зенит», который выиграл 35 матчей, тогда как ЦСКА взял верх в 28 встречах. 21 поединок завершился миром.

В единственном матче этих соперников в 2026 году на зимних сборах сильнее были армейцы, которые победили в серии пенальти. В предстоящем матче против бывшей команды сыграет защитник сборной России Игорь Дивеев. Зимой он перешел из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении проследовал аргентинский форвард Лусиано Гонду.

