«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА

«Зенит» ждет непростая игра на выезде против ЦСКА, несмотря на то что столичный клуб не участвует в чемпионской гонке, заявил NEWS.ru экс-футболист сине-бело-голубых Александр Горшков. По его словам, команда Сергея Семака является фаворитом этой встречи.

«Зенит» ждет непростая игра. ЦСКА не участвует в чемпионской гонке, но для них «Зенит» — хороший раздражитель. Плюс у игроков ЦСКА и клуба всегда большие амбиции. Фаворитом матча все-таки считаю «Зенит», но им будет непросто, — сказал Горшков.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 2 мая в 19:00 мск. После 27 туров команда Семака занимает второе место с 59 очками. ЦСКА расположился на шестой строчке с 45 баллами. Очный матч первого круга завершился вничью со счетом 1:1.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, «железнодорожникам» необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Кирилл Николаев
