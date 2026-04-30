Булыкин сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, «железнодорожникам» необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Для «Динамо» сезон в чемпионате закончен, а «Локомотив» борется за третье место. Им нужны три очка. Учитывая, что «Локомотив» уступил в последней игре «Крыльям Советов», у них будет очень хороший настрой на «Динамо». Если бы не было у «железнодорожников такой мотивации, я бы сказал, что будет ничья. «Динамо» - хорошая команда. Под руководством Ролана Гусева у них улучшилась атмосфера в коллективе, хорошие атакующие действия. Я бы больше склонялся к ничьей, но «Локомотив» обязан побеждать, — сказал Булыкин.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 1 мая в 19:30 мск. После 27 туров «железнодорожники» занимают третье место с 49 очками. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 38 баллами.

