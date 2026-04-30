День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:47

Булыкин сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Экс-футболист Булыкин спрогнозировал ничью в матче «Локомотив» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, «железнодорожникам» необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Для «Динамо» сезон в чемпионате закончен, а «Локомотив» борется за третье место. Им нужны три очка. Учитывая, что «Локомотив» уступил в последней игре «Крыльям Советов», у них будет очень хороший настрой на «Динамо». Если бы не было у «железнодорожников такой мотивации, я бы сказал, что будет ничья. «Динамо» - хорошая команда. Под руководством Ролана Гусева у них улучшилась атмосфера в коллективе, хорошие атакующие действия. Я бы больше склонялся к ничьей, но «Локомотив» обязан побеждать, — сказал Булыкин.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 1 мая в 19:30 мск. После 27 туров «железнодорожники» занимают третье место с 49 очками. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 38 баллами.

Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что большое количество голов в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» связано с великолепной игрой нападающих обеих команд. По его мнению, вчера был не день вратарей Матвея Сафонова и Мануэля Нойера.

Спорт
Локомотив
Динамо
РПЛ
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они геморройные»: Лолита объяснила, почему не пойдет замуж за олигарха
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.