«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в ближайшее время может стать игроком «Спартака», сообщает «Чемпионат». Отмечается, что красно-белые сделают предложение по форварду в ближайшее время.

Известно, что «Спартак» оценивает футболиста в €4 млн. «Локомотив» готов продать Воробьева, но хочет получить не менее €6 млн. Нападающий выступает за красно-зеленых с лета 2024 года. В завершившемся сезоне в активе Воробьева 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах. Интерес к футболисту также проявлял петербургский «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что Ролан Гусев рассматривается в качестве главного кандидата на должность основного тренера «Урала». Специалист намерен возглавить «шмелей», если будет учтено финансирование под задачу выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и приобретение порядка семи новых футболистов. Вопрос о его назначении может быть решен уже на следующей неделе.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на ЧМ. Среди европейских команд он выделил Норвегию.