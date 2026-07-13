Экс-игрок «Локомотива» назвал страну для продолжения карьеры Батракова

Для продолжения карьеры полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову следует выбрать Италию, заявил экс-игрок железнодорожников Брайан Идову. В разговоре с Metaratings он выразил мнение, что футболист готов к переезду в европейский клуб.

Батраков готов к переезду в Европу. Он показал своей игрой, что не является футболистом одного сезона. Молодой игрок со всеми качествами. Батраков — очень талантливый, умный и зрелый. Думаю, ему подойдет Серия А — «Милан» или «Комо». В Италии можно по-настоящему раскрыться, — сказал Идову.

В прошедшем сезоне на счету Батракова 17 мячей и 12 результативных передач в 36 матчах. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €28 млн (2,45 млрд рублей).

Ранее бывший игрок академии «Локомотива» Кирилл Пахомов, выступающий за американский «Чарльстон», заявил, что Батраков мог бы стать звездой в американской MLS. Он вспомнил, что вместе с 21-летним футболистом играл его брат.