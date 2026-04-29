«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»

Большое количество голов в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Пари-Сен Жермен» и «Баварией» связано с великолепной игрой атакующих игроков обеих команд, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, вчера был не день вратарей. Ворота команд защищали Матвей Сафонов и Мануэль Нойер соответственно. При этом, уточнил Нигматуллин, Сафонов играл уверенно.

Очень круто, что российский вратарь играет в полуфинале Лиги чемпионов. Но вчера был не день вратарей. Голов было много. Это большая заслуга атаки, а не вратарей и защитников. Удары были, действительно, из разряда неберущихся. Было сложно выручить. Но были моменты, когда Матвей проявил свой класс, — сказал Нигматуллин.

Он отметил, что Сафонов был частью команды. Нигматуллин выразил надежду, что ПСЖ удержит преимущество в ответной встрече в Мюнхене, и Сафонов сыграет в финале Лиги чемпионов.

28 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Этот матч стал рекордным для полуфиналов ЛЧ: девять голов за игру, из них пять — в первом тайме.