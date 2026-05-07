«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ

Арбитры поступили правильно, не поставив пенальти в ворота «Пари-Сен Жермен» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии», заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что мюнхенцы всю игру пытались перехватить инициативу, но сделать это получилось слишком поздно.

Первая игра была эталоном атакующего футбола. «Бавария» сразу получила гол и все ждали повторения. К сожалению или к счастью, этого не случилось. Всю игру мюнхенцы старались перехватить инициативу, но забить удалось только в добавленное время — уже было поздно. Пенальти? В России бы такой поставили не задумываясь, но на самом деле это просто случайность. Не показали на точку и правильно сделали, — сказал Масалитин.

Ранее ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) и по сумме двух встреч (5:4 в первой игре) вышел в финал турнира. Обе игры у парижан отыграл Сафонов. Встреча в Мюнхене началась с быстрого гола гостей: уже на 3-й минуте отличился Усман Дембеле. Хозяева отыгрались только на 4-й добавленной ко второму тайму минуте — мяч забил Харри Кейн.