День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:48

«Нам больно»: в ФРГ признали, что одно из решений США стало для них ударом

Премьер Баварии Зедер: решение США о выводе солдат больно ударило по Германии

Маркус Зедер
Решение Соединенных Штатов о выводе 5 тыс. американских военнослужащих с территории Германии наносит серьезный удар по безопасности страны, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в соцсети X. Он призвал Берлин как можно быстрее нарастить собственные оборонные мощности.

Обороноспособности Германии как никогда ранее брошен вызов. Решение о выводе войск США делает нам больно, — написал Зедер.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Соединенные Штаты планируют осуществить передислокацию в течение 6–12 месяцев. Сам президент США Дональд Трамп не исключил, что вывод американских войск может затронуть не только ФРГ, но и Италию с Испанией.

Тем временем в Европе началась борьба за американские войска, которые выведут из Германии. Так, Латвия уже ведет активные переговоры с Вашингтоном о размещении на своей территории дополнительных подразделений вооруженных сил США. Как отметил министр иностранных дел республики Байба Браже, Рига готова предоставить им всю необходимую инфраструктуру.

