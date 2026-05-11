В Европе началась борьба за войска США, которые выведут из Германии Латвия попросила США перебросить к ним выводимых из Германии военных

Латвия ведет активные переговоры с Вашингтоном о размещении на своей территории дополнительных подразделений американских вооруженных сил, которые могут быть передислоцированы из Германии, заявила в интервью Bloomberg TV министр иностранных дел республики Байба Браже. Рига готова предоставить всю необходимую инфраструктуру.

Мы беседуем с нашими американскими союзниками по нескольким направлениям, они считают нас образцовым союзником. Так что мы очень будем рады такому развитию событий, — сказала Браже.

Аналогичную позицию озвучил и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, подтвердив готовность Вильнюса принять дополнительные силы США. Литовский президент Гитанас Науседа также заявлял о желании республики разместить у себя американский контингент в случае его вывода с немецкой территории.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска с территории Европы, поскольку нуждаются в здешних базах для глобальной проекции собственной мощи. По его словам, защита европейских стран является лишь предлогом.