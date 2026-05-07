День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 00:22

Выявлен второй финалист Лиги чемпионов, который сразится с «Арсеналом»

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) и по сумме двух встреч (5:4 в первом матче) вышел в финал турнира. Обе игры у парижан отыграл российский вратарь Матвей Сафонов.

Встреча в Мюнхене началась с быстрого гола гостей: уже на 3-й минуте отличился Усман Дембеле. Хозяева отыгрались только на 4-й добавленной ко второму тайму минуте — мяч забил Гарри Кейн. Счет оставался ничейным до финального свистка, что позволило ПСЖ сохранить преимущество, добытое в первой игре.

Французы — действующие победители Лиги чемпионов. В этом сезоне клуб вновь поборется за главный клубный трофей Европы. Сафонов может стать первым российским вратарем, выигравшим этот турнир. Решающий матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште. Соперником французского клуба станет лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26, обыграв на лондонском стадионе «Этихад» испанский «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Букайо Сака на 45-й минуте матча. При этом первая полуфинальная встреча между командами завершилась ничьей (1:1).

Спорт
Матвей Сафонов
Лига чемпионов
ПСЖ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.