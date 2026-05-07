Выявлен второй финалист Лиги чемпионов, который сразится с «Арсеналом» ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) и по сумме двух встреч (5:4 в первом матче) вышел в финал турнира. Обе игры у парижан отыграл российский вратарь Матвей Сафонов.

Встреча в Мюнхене началась с быстрого гола гостей: уже на 3-й минуте отличился Усман Дембеле. Хозяева отыгрались только на 4-й добавленной ко второму тайму минуте — мяч забил Гарри Кейн. Счет оставался ничейным до финального свистка, что позволило ПСЖ сохранить преимущество, добытое в первой игре.

Французы — действующие победители Лиги чемпионов. В этом сезоне клуб вновь поборется за главный клубный трофей Европы. Сафонов может стать первым российским вратарем, выигравшим этот турнир. Решающий матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште. Соперником французского клуба станет лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26, обыграв на лондонском стадионе «Этихад» испанский «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Букайо Сака на 45-й минуте матча. При этом первая полуфинальная встреча между командами завершилась ничьей (1:1).