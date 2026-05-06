Определился первый финалист Лиги чемпионов

Футболисты «Арсенала» обыграли «Атлетико» и вышли в финал Лиги чемпионов

Английский «Арсенал» стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26, обыграв на лондонском стадионе «Этихад» испанский «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Букайо Сака на 45-й минуте матча. При этом первая полуфинальная встреча между командами завершилась ничьей (1:1).

В финале «канониры» встретятся с победителем пары «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». Первый матч этого противостояния завершился победой парижан со счетом 5:4; ответная игра пройдет 6 мая в Мюнхене. За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

«Арсенал» вышел в финал ЛЧ во второй раз в своей истории. В 2006 году команда уступила испанской «Барселоне» (1:2). Действующий победитель турнира — ПСЖ. Рекорд по числу титулов принадлежит мадридскому «Реалу» (15).

Ранее бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников оценил профессиональный рост Сафонова за время игры за Париж. По словам специалиста, футболист показывает свой характер и не сдается. Он отметил сложность конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой и Люкой Шевалье. Однако Мельников обратил внимание, что российский голкипер сам понимал, в какую жесткую конкуренцию он вступает.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

