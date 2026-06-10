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10 июня 2026 в 02:38

Трамп назначил нового и.о. главы нацразведки США

Трамп: Билл Пулт приступит к работе в нацразведке 19 июня

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Билл Пулт приступит к исполнению обязанностей директора нацразведки США 19 июня, заявил президент страны Дональд Трамп. Он уже объявлял, что Пулт временно возглавит национальную разведку после ухода Тулси Габбард с этого поста.

До нового назначения Билл Пулт занимал должность директора Федерального агентства жилищного финансирования США. На данный момент он продолжает работу на посту главы Федерального агентства жилищного финансирования.

Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет почти с самого начала своего пребывания в должности не доверял чиновникам вокруг себя, как гражданским, так и военным. Отмечалось, что военачальник подозревал коллег в недостаточной лояльности.

До этого местные СМИ подсчитали, что Трамп уже 37 раз утверждал, что находится на пороге заключения сделки с Ираном. Впервые это заявление прозвучало 23 марта, а последний раз глава Белого дома повторил его 8 июня. Американский лидер использовал посты в соцсетях, делал публичные выступления и заявлял о скорой сделке в телефонных разговорах с журналистами.

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Дональд Трамп
Билл Пулт
нацразведка
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