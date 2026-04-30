«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом» Масалитин: ЦСКА обязан собраться и показать максимум в домашней игре с «Зенитом»

ЦСКА обязан собраться и выдать максимум в домашней встрече 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», считает NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что шансы ЦСКА на победу невелики.

Все ждали, что ЦСКА будет бороться за чемпионство, но команда провалила весну и до сих пор не может прийти в себя. Примерно такие же проблемы и у «Зенита» — не могут вписаться новички: Джон Джон и Джон Дуран. На первый план выходят старые проверенные бойцы. В домашнем матче против серьезного раздражителя ЦСКА обязан собраться и показать максимум. Хочется верить, но, кажется, армейцам сделать это будет тяжело, — сказал Масалитин.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 2 мая в 19:00 мск. После 27 туров команда Сергея Семака занимает второе место с 59 очками. ЦСКА расположился на шестой строчке с 45 баллами. Очный матч первого круга завершился вничью со счетом 1:1.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что ЦСКА может не дать «Зениту» забрать победу. Он отметил, что армейцы еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона.