«Армейцы будут биться»: Билялетдинов дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» Тренер Билялетдинов: ЦСКА будет биться и может обыграть «Зенит»

ЦСКА может не дать «Зениту» забрать победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), считает российский тренер Ринат Билялетдинов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что армейцы еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона.

Сейчас все опять в ожидании смены тренера. Такая, к сожалению, реальность. Все восхищались Фабио Челестини в первой части чемпионата, а в весенней что-то посыпалось. ЦСКА еще не потерял математических шансов на третье место, а также на Кубок. Армейцы будут биться, и не факт, что «Зенит» выиграет. Вполне реальна четвертая ничья для ЦСКА подряд. Ничья в пользу конкурентов, — сказал Билялетдинов.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 2 мая в 19:00 мск. После 27 туров команда Сергея Семака занимает второе место с 59 очками. ЦСКА расположился на шестой строчке с 45 баллами. Очный матч первого круга завершился вничью со счетом 1:1.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.