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09 июня 2026 в 11:38

Гусев резко отреагировал на новость о приходе в «Урал»

Гусев не стал комментировать новость о назначении в «Урал»

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев не стал комментировать новость о его возможном назначении в екатеринбургский «Урал». В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он не стал отвечать на этот вопрос, завершив диалог.

В конце мая Гусев покинул пост главного тренера московского «Динамо». В клубе поблагодарили тренера за плодотворное сотрудничество.

До этого президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что вопрос с тренером решится в ближайшее время. По итогам сезона-2025/26 «Урал» занял третье место в таблице Лиги Pari и проиграл в переходных матчах за право на участие в РПЛ махачкалинскому «Динамо» (0:3 по сумме двух игр).

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что Гусев рассматривается в качестве главного кандидата на должность основного тренера «Урала». Специалист намерен возглавить «шмелей», если будет учтено финансирование под задачу выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и приобретение порядка семи новых футболистов. Вопрос о его назначении может быть решен уже на следующей неделе.

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