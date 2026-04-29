Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ

28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварией». Встреча завершилась со счетом 5:4 и вошла в историю турнира как самая результативная игра на данной стадии. Как эксперты оценили выступление российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, есть ли к нему вопросы из-за пропущенных четырех голов — в материале NEWS.ru.

Как сложился матч ПСЖ — «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА

Изначально от этой встречи стоило ждать большое количество забитых мячей. Дело не в плохой игре защитников и вратарей, а в силе нападающих обеих команд. Трио «Баварии» Майкл Олисе, Луис Диас и Харри Кейн забили 100 голов на троих в этом сезоне. У ПСЖ выделяется дуэт Усман Дембеле — Хвича Кварацхелия. Экс-игрок «Локомотива» и казанского «Рубина» набрал отличную форму, забив четыре мяча в предыдущих стадиях Лиги чемпионов в ворота «Челси» и «Ливерпуля».

В первом тайме ПСЖ и «Бавария» забили пять голов на двоих. Сначала Кейн реализовал пенальти за фол защитника Вильяма Пачо на Диасе. В течение девяти минут (на 24-й и 33-й) хозяева забили дважды. Сначала Кварацхелия обыграл защитника Йосипа Станишича и пробил точно в дальний угол ворот Нойера, затем Жоау Невеш забил после розыгрыша углового.

Майкл Олисе во время матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» Фото: Maciej Rogowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

На 41-й минуте Олисе сравнял счет. Француз мощно пробил по центру под перекладину. Все шло к ничейному результату перед перерывом, но в добавленное к первому тайму время главный арбитр из Швейцарии Сандро Шерер назначил пенальти в ворота «Баварии» за игру рукой Альфонсо Дэвиса. Дембеле был точен — 3:2.

Во втором тайме команды не собирались успокаиваться и продолжили радовать зрителей результативным футболом. С 56-й по 58-ю минуту ПСЖ забил дважды после быстрых атак и довел счет до разгромного: дубли оформили Кварацхелия и Дембеле. Однако «Бавария» не собиралась сдаваться, несмотря на цифры 5:2 на табло. На 65-й и 68-й минутах гости отыграли два мяча усилиями защитника Деотшанклюля Юпамекано и Диаса. В конце матча команды создали несколько опасных моментов, но счет остался прежним — 5:4.

Какие рекорды были установлены в матче ПСЖ — «Бавария»

Во встрече ПСЖ — «Бавария» были установлены сразу два рекорда Лиги чемпионов. Еще никогда за историю турнира в полуфинальном матче не было забито девять голов. Второй рекорд — по числу мячей в первом тайме на стадии 1/2 (пять).

«Все восхищены этим матчем. Такие игры хочется смотреть и пересматривать. Это наглядный учебник, как нужно строить атакующие действия. Индивидуальное мастерство футболистов было на высшем уровне. Отличные скорости, передачи: у ПСЖ Витинья отдавал пасы на загляденье, у „Баварии“ — Йозуа Киммих», — сказал NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.

Бывший футболист не ожидал, что в этом матче будет так много голов, несмотря на высокий класс нападающих. По мнению Масалитина, вратарь «Баварии» Нойер провел неудачный матч.

Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен») забивает гол с пенальти в ворота Мануэля Нойера («Бавария») Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

«Было понятно, что ПСЖ будет играть в атаку. После матча с „Реалом“ чувствовалось, что „Бавария“ — машина, команда без слабых мест, которая постоянно создает давление. Но этот поединок показал проблемы мюнхенцев в обороне», — добавил Масалитин.

Какую оценку за матч ПСЖ — «Бавария» получил Сафонов

Сафонов стал первым российским вратарем, сыгравшим в полуфинале Лиги чемпионов. В 1991 году тогдашний голкипер «Спартака» Станислав Черчесов защищал ворота на этой же стадии с французским «Марселем», однако турнир назывался Кубок европейских чемпионов и проходил в другом формате.

Французские спортивные издания подробно проанализировали игру участников встречи ПСЖ — «Бавария». Газета L'Équipe оценила выступление Сафонова в пять баллов из десяти. Эксперты издания отметили, что четыре пропущенных мяча после восьми ударов в створ не позволяют вратарю претендовать на высокую оценку, однако подчеркнули, что он не виноват в забитых голах. В разборе L'Équipe говорилось о том, что голкипер мог активнее действовать на выходе при третьем голе соперника, а также точнее выбрать позицию при ударе Олисе. При этом Сафонов продемонстрировал великолепную реакцию в дуэли с тем же футболистом в первом тайме, а в концовке встречи рискованно, но эффективно выносил мяч. Наивысший балл — девять — издание присудило автору дубля Кварацхелии.

Любопытно, что Нойер получил от 'Équipe такую же оценку, как и Сафонов (пять), хотя в этой встрече 40-летний голкипер «Баварии» установил антирекорд Лиги чемпионов. Мануэль не смог отразить ни одного удара в створ ворот, пропустив пять голов.

Издание Footmercato выставило Сафонову оценку шесть из десяти. Аналитики отметили, что Матвей уверенно действовал на линии ворот, совершил важный сейв после удара Олисе, демонстрировал надежность в игре ногами и при выходах из ворот. Решающим стал его своевременный рывок из штрафной площади, предотвративший выход Диаса один на один. Эксперты подчеркнули, что в эпизодах с пропущенными мячами голкиперу трудно предъявить претензии.

Матвей Сафонов во время матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» Фото: Maciej Rogowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

В игре против «Баварии» у Сафонова завершилась «сухая» серия в Лиге чемпионов, которая составила 320 минут. До полуфинального матча россиянин не пропускал в ответном матче против «Челси» в 1/8 турнира и в двух поединках с «Ливерпулем» в четвертьфинальной стадии.

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», — написал Сафонов в своем Telegram-канале после финального свистка.

Большое количество голов в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов связано с великолепной игрой нападающих обеих команд, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, к Сафонову сложно предъявить претензии.

«Очень круто, что российский голкипер играет в полуфинале Лиги чемпионов. Но вчера был не день вратарей, голов было много. Это большая заслуга атаки, а не вратарей и защитников. Удары были из разряда неберущихся — сложно выручить. Но в ряде моментов Сафонов показал свой класс. Надеюсь, что ПСЖ удержит преимущество в ответной встрече в Мюнхене и Матвей сыграет в финале Лиги чемпионов», — сказал Нигматуллин.

Масалитин заявил NEWS.ru, что у Сафонова и Нойера не было шансов отразить точные удары соперника.

Матвей Сафонов во время матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» Фото: Bernd Feil/M.i.S./IMAGO/Global Look Press

«С другой стороны, когда один вратарь пропускает четыре, а другой — пять, какие-то вопросы всегда будут. В пропущенных мячах многое решило индивидуальное мастерство игроков. Сафонов где-то выручал, старался, но против него играли мастера», — сказал Масалитин.

Ответная игра между «Баварией» и ПСЖ пройдет в Мюнхене 6 мая. Не исключено, что зрители снова увидят огромное количество забитых мячей.

