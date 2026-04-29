«Против него играли мастера»: Масалитин о пропущенных голах Сафонова в ЛЧ

Матвей Сафонов
У российского вратаря «Пари-Сен Жермен» Матвея Сафонова и его коллеги по «Баварии» Мануэля Нойера не было шансов отразить удары в момент пропущенных голов, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в то же время, когда голкиперы пропускают так много мячей, к ним всегда будут какие-то вопросы.

У Сафонова, как и Нойера, не было шансов отразить удары в момент пропущенных голов. С другой стороны, когда один вратарь пропускает четыре, а другой — пять, какие-то вопросы всегда будут. В пропущенных мячах многое решило индивидуальное мастерство игроков. Сафонов где-то выручал, старался, но против него играли такие мастера, — сказал Масалитин.

28 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Этот матч стал рекордным для полуфиналов ЛЧ: девять голов за игру, из них пять — в первом тайме. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что большое количество голов в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» связано с великолепной игрой нападающих обеих команд. По его мнению, вчера был не день вратарей.

К. Николаев
